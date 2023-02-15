Жумагулов о обвинениях Махачева в допинге: «А что после боя кричать? Волкановски сам не доработал»

Боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал обвинения Ислама Махачева в использовании капельниц перед боем с Алексом Волкановски: «А что после боя уже кричать? Разговору нет, хороший бой дал, конкуренцию составил.
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