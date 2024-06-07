Сверхпопулярный телефон Nokia 3210 (2024) 4G с FM-радио, MP3-плеером, «Змейкой» и YouTube Shorts поступил в свободную продажу в Китае

https://www.ixbt.com/news/2024/06/07/nokia-3210-2024-4g-fm-m. Телефон Nokia 3210 (2024), перезагрузка классической модели 25-летней давности, с современными обновлениями, был выпущен в Китае в мае этого года, но вся стартовая партия была распродана за пару дней.