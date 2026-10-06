Киев в отключке: средств защиты от реактивных «Гераней» пока нет даже в НАТО

Зеленский обещает громадянам новые зенитные дроны, но их испытания провалились Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press Об ударах беспилотниками по объектам в Харьковской и Одесской областях сообщило наше Минобороны.