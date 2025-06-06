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Царьград

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"Минимум три дня": Гигантские "грибы" по Украине - это начало. Слово взял генерал Попов

"Минимум три дня": Гигантские "грибы" по Украине - это начало. Слово взял генерал Попов

Возмездие началось. Но всё ли это? Заслуженный военный лётчик генерал-майор авиации в запасе Владимир Попов взял слово и предупредил: гигантские "грибы" по Украине - это начало.

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