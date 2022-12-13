Идо Горштейн возглавляет чемпионат Израиля по шахматам

Восьмой тур чемпионата Израиля по шахматам сыгран в Араде 12 декабря. В восьмом туре международный мастер Идо Горштейн (рейтинг ФИДЕ 2469) белыми обыграл Яхли Соколовского (2415) и с 7 очками продолжает лидировать в чемпионате Израиля по шахматам.