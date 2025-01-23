Губернатор Миляев провел встречу с руководителем тульского Роспотребнадзора

Глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев представил доклад об итогах работы в 2024 году губернатору Дмитрию Миляеву на рабочей встрече, которая прошла вчера, 22 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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