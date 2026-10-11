Элис Хофер на Retro Stage: тонкая экстравагантность кремового летнего платья

В августе 2026 г. Элис Хофер зажигала сцену Retro Stage в нежном кремовом платье с изящным растительным принтом.
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