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Гороскоп на 28 сентября: сдерживайте свои эмоции

Гороскоп на 28 сентября: сдерживайте свои эмоции

Не самый удачный день. Весь день Луна будет без курса, что уже не вселяет большого оптимизма. Кроме того, начинаются дни полнолуния, когда проявлять инициативу уж точно не стоит, хотя бы потому, что она ни к чему не приведет.

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