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Калужские новости

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На Гагаринском мосту в Калуге столкнулись две машины

На Гагаринском мосту в Калуге столкнулись две машины

Две легковушки столкнулись на Гагаринском мосту через Калугу, из-за аварии образовалась пробка на въезде в городНа Гагаринском мосту через Калугу столкнулись две легковушки.

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