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Газета.ру

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Матрос была уволена из Королевского флота Британии за домогательства экипажа

Матрос была уволена из Королевского флота Британии за домогательства экипажа

Матрос Сиан Доусетт была уволена из Королевского флота Великобритании и приговорена к 18 месяцам лишения свободы после того, как военный суд признал ее виновной в сексуальном домогательстве членов экипажа эсминца, пишет Daily Star.

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