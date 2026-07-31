Матрос была уволена из Королевского флота Британии за домогательства экипажа

Матрос Сиан Доусетт была уволена из Королевского флота Великобритании и приговорена к 18 месяцам лишения свободы после того, как военный суд признал ее виновной в сексуальном домогательстве членов экипажа эсминца, пишет Daily Star.
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