В среду, 21 октября, погода в Сахалинской области будет неспокойной. На юге острова пройдут дожди, на Курилах ожидаются сильные осадки и порывистый ветер.
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