Новости, события, факты

146 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Я тоже что-то не помню, чтобы России, кто-то извне, помогал бы в борьбе со стихийными бедствиями??? Она,да. Помогает ...Греция вступила н...
  • Anlrey Boracow
    Уроды продажные, потом ведь скулить будете как собаки побитые. При чем это будет очень скоро.Стульев всё больш...
  • Anlrey Boracow
    Такое впечатление, что Вы или не совсем представляете себе кто правит в России, или совсем не представляете. Какие ге...Философ Дугин: «Я...

Не дождавшись российских ракет, мост в Закарпатье обрушился сам

Не дождавшись российских ракет, мост в Закарпатье обрушился сам

Речь идёт о мосте через реку Тересва, пишут местные СМИ. Во время движения грузовика и легковой машины, под ними провалилась секция.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕРГЕЙ Лютов
Одним словом халявщики и рукожопы!
Ответить
23 час.
лл
лина любимцева
Уже даже мосты за Западэнщине не выдерживают хитрожопостей...
Ответить
20 час.
Виктор Луговой
Отсюдова мораль, кхгм: если хрямкнуть по киевским мостам, восстанавливать им там будет нечем и некому. А партия учит, что &quot;кинжалы&quot; достают и подводно-поддонные цели? - акей, гугл, это способ обрушить туннельный свод и затопить при необходимости метро под водными преградами. Хотя что-то такое помнится, что в Кыеве предпочитали формат метромостов?
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх