Не дождавшись российских ракет, мост в Закарпатье обрушился сам

Виктор Луговой

Отсюдова мораль, кхгм: если хрямкнуть по киевским мостам, восстанавливать им там будет нечем и некому. А партия учит, что "кинжалы" достают и подводно-поддонные цели? - акей, гугл, это способ обрушить туннельный свод и затопить при необходимости метро под водными преградами. Хотя что-то такое помнится, что в Кыеве предпочитали формат метромостов?