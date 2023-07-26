Речь идёт о мосте через реку Тересва, пишут местные СМИ. Во время движения грузовика и легковой машины, под ними провалилась секция.
Не дождавшись российских ракет, мост в Закарпатье обрушился сам
Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
Одним словом халявщики и рукожопы!
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23 час.
лл
лина любимцева
Уже даже мосты за Западэнщине не выдерживают хитрожопостей...
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20 час.
Виктор Луговой
Отсюдова мораль, кхгм: если хрямкнуть по киевским мостам, восстанавливать им там будет нечем и некому. А партия учит, что "кинжалы" достают и подводно-поддонные цели? - акей, гугл, это способ обрушить туннельный свод и затопить при необходимости метро под водными преградами. Хотя что-то такое помнится, что в Кыеве предпочитали формат метромостов?
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7 час.
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