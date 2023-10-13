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«Угроза конкуренции»: FTC продолжит борьбу против сделки Microsoft и Activision Blizzard, х...

«Угроза конкуренции»: FTC продолжит борьбу против сделки Microsoft и Activision Blizzard, х...

«Угроза конкуренции»: FTC продолжит борьбу против сделки Microsoft и Activision Blizzard, хоть она уже и закрытаФедеральная торговая комиссия (FTC, ФТК) США по запросу изданий Reuters и Deadline прокомментировала состоявшееся сегодня, 13 октября, закрытие сделки Microsoft и Activision Blizzard на сумму $68,7 млрд.

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