«Угроза конкуренции»: FTC продолжит борьбу против сделки Microsoft и Activision Blizzard, х...

«Угроза конкуренции»: FTC продолжит борьбу против сделки Microsoft и Activision Blizzard, хоть она уже и закрытаФедеральная торговая комиссия (FTC, ФТК) США по запросу изданий Reuters и Deadline прокомментировала состоявшееся сегодня, 13 октября, закрытие сделки Microsoft и Activision Blizzard на сумму $68,7 млрд.