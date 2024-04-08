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Главы МИД Британии и Франции: поражение Украины станет фиаско Запада

Главы МИД Британии и Франции: поражение Украины станет фиаско Запада

Поражение киевской стороны в текущем конфликте станет фиаско Запада. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступили руководитель министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и его французский коллега Стефан Сежурне.

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Марат
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