Донат Стальнов перешел в «Нефтяник». У экс-форварда «Сочи» и «Лады» 108 матчей в КХЛ

25-летний форвард продолжит карьеру в клубе Всероссийской хоккейной лиги. В прошлом сезоне Стальнов выступал за «Ладу» на правах аренды из «Сочи» и набрал 10 (3+7) очков в 37 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ.