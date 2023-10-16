«Наш подход совсем другой»: Владимир Путин в интервью ЦТК — об отношениях с КНР, расширениях НАТО и БРИКС

Сложившиеся отношения между Москвой и Пекином не являются результатом сиюминутной политической конъюнктуры, а сложились на протяжении двух десятилетий, заявил Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая.
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