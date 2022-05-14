Юлия Ступак: «Увы, сейчас не модно быть со своей жизненной позицией. Общество хочет, чтобы ты принял их позицию. У тебя лишь два варианта – черное либо белое»

Юлия Ступак: «Увы, сейчас не модно быть со своей жизненной позицией. Общество хочет, чтобы ты принял их позицию. У тебя лишь два варианта – черное либо белое»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак высказалась о своей жизненной позиции. «Увы, но сейчас не модно быть со своей жизненной позицией.

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