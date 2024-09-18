Россиянка в образе Трейсер из Overwatch показала косплей для взрослых Александр...

Россиянка в образе Трейсер из Overwatch показала косплей для взрослыхАлександра Бодлер (Caterpillar) из России, которая недавно порадовала фанатов аниме образом Зеро Ту из «Милого во Франксе», закосплеила ещё одну известную героиню.
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