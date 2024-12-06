Урегулировать украинский конфликт мирным путем можно лишь в случае отказа Киева от планов вступить в НАТО, закрытия на территории Украины западных военных баз и отмене учений с участием иностранных войск.
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