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Клинцевич: Если Украина нанесла удар из французского "Скальпа", то нужно прищемить им "петушиный хвост"

Клинцевич: Если Украина нанесла удар из французского "Скальпа", то нужно прищемить им "петушиный хвост"

Ракеты Storm Shadow оснащены специальной бетонобойной проникающей боевой частью. Они способны пробить защищенный купол АЭС.

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