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Польза и вред от осенних листьев — как не ошибиться при использовании

Польза и вред от осенних листьев — как не ошибиться при использовании

Осенние листья — отличный ресурс для сада, но есть немало вопросов, возникающих при их применении. Стоит ли оставлять листву на газоне? Можно ли компостировать зараженные листья? Лишают ли они почву азота? Мы разберем пользу и вред осенних листья для сада, а также ответим на самые частые вопросы.

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