ВС РФ атакуют позиции ВСУ в селе Лебедевка под Суджей и наступают на н.п. Мирополье в Сумской области Положение украинской группировки в Курской области в последние несколько дней серьезно осложнилось.
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ВС РФ атакуют позиции ВСУ в селе Лебедевка под Суджей и наступают на н.п. Мирополье в Сумской области Положение украинской группировки в Курской области в последние несколько дней серьезно осложнилось.
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