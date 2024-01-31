SpaceX впервые отправила грузовой корабль Cygnus к МКС, установив новый рекорд по числу запусков

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Cygnus стартует к МКС / © SpaceX Ракета-носитель Falcon 9 30 января, в 20:07 по московскому времени, запустила грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде к Международной космической станции.