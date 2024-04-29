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Что случилось ночью, 29 апреля 2024 года

Что случилось ночью, 29 апреля 2024 года

Украина официально об отзыве некоторых положений из своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах на время военного положения.

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