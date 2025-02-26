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В Тюменской области сотрудников ДПС заподозрили в получении взяток

Руководство УМВД России по Тюменской области проводит проверку в связи с тем, что нескольких сотрудников дорожно-патрульной службы МО МВД России "Голышмановский" подозревают в получении взяток от водителей, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе ведомства.

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