В Тюменской области сотрудников ДПС заподозрили в получении взяток

Руководство УМВД России по Тюменской области проводит проверку в связи с тем, что нескольких сотрудников дорожно-патрульной службы МО МВД России "Голышмановский" подозревают в получении взяток от водителей, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе ведомства.