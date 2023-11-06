Не особенно популярный сегодня, но один из самых ценных продуктов в прошлом – топленое масло. В чем заключается технология приготовления, зачем раньше топили масло и продолжают ли делать это сейчас? Топленое масло: технология приготовления Топленое масло, которое также называют русским, представляет собой молочный жир, который получают путем нагрева обыкновенного сливочного масла.