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Зачем раньше топили масло?

Зачем раньше топили масло?

Не особенно популярный сегодня, но один из самых ценных продуктов в прошлом – топленое масло. В чем заключается технология приготовления, зачем раньше топили масло и продолжают ли делать это сейчас? Топленое масло: технология приготовления Топленое масло, которое также называют русским, представляет собой молочный жир, который получают путем нагрева обыкновенного сливочного масла.

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