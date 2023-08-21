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Семейные коллекторы. Карательная опека воочию

Семейные коллекторы. Карательная опека воочию

Вопрос «соцсопровождения» семей, которые по той или иной причине попали на карандаш к органам опеки, является крайне важным.

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Комментарии
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ВР
Владимир Романов
Абсурд и беспредел, слов нет.
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1 час.
БВ
Борис Выдрин
Прочитал.. Если это соответствует действительности, то какой же бардак в стране!!
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55 мин.
Ольга Лаукарт
Тут как раз все понятно. Был сигнал, органы работают. Хорошо ли, плохо ли другой вопрос. Мне как матери интересно 13 летний гавнюк понял что натворил?
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27 мин.

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