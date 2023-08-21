Семейные коллекторы. Карательная опека воочию

Прочитал.. Если это соответствует действительности, то какой же бардак в стране!!

Ольга Лаукарт

Тут как раз все понятно. Был сигнал, органы работают. Хорошо ли, плохо ли другой вопрос. Мне как матери интересно 13 летний гавнюк понял что натворил?