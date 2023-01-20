Военное обозрение

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Размещение ЗРК на крышах зданий не является чем-то необычным: в сети публикуют аналогичные снимки из других стран

Размещение ЗРК на крышах зданий не является чем-то необычным: в сети публикуют аналогичные снимки из других стран

Появление в Сети фотографий российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", якобы расположенного на крыше комплекса зданий Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве, вызвало множество вопросов.

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