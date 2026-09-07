В августе выдачи ипотеки на рынке выросли на 8%

По оценкам ВТБ, в августе объём выдач ипотеки в целом по стране составил порядка 384 млрд рублей — на 8% больше, чем в июле.
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