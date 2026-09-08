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Тренер «Шанхай Дрэгонс» — о Радулове: «Невероятная фигура для хоккея, чемпион»

Тренер «Шанхай Дрэгонс» — о Радулове: «Невероятная фигура для хоккея, чемпион»

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:3) и поздравил форварда ярославцев Александра Радулова с 800-м матчем в лиге.

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