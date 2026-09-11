В Гатчине полицейские открыли огонь по колесам автомобиля пьяного нарушителя

Сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя. Мужчина попытался скрыться от полиции на автомобиле «Шкода Октавия».
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