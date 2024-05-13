Идеи по организации хранения вещей в доме, с которыми всегда будет идеальный порядок

Ольга Ушакова

Да уж! Пылесборники хорошие! И квартирища огромная!!!! А вот как разместить в однушке всее НЕОХОДИМОЕ? А то тут по присказке : из курочки и дурочка суп сварит! То есть при огромных жилых площадях и минимуме проживающих и наличие прислуги, которая постоянно бы пылесосила, протирала, увлажняла и поочее можно такие картинки давать. Или жить как в гостинице : что носишь, то вешаешь в шкаф и больше ничего нет. Кухню тоже метром 25- 50надо под эти придумки! Вообщем это картинки!