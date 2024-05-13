Сам себе мастер
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Сам себе мастер

161 534 подписчика

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Идеи по организации хранения вещей в доме, с которыми всегда будет идеальный порядок

Идеи по организации хранения вещей в доме, с которыми всегда будет идеальный порядок

Порядок в доме зависит в первую очередь от того, насколько правильно организовано хранение различных вещей.

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Комментарии
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НК
Наталья Климова
Все на западный манер - корзины, открытые полки полупустые. Да 1 шифоньр 3-х дверной все поместит,все закроет от пыли. Так нет же, надо модными побыть....
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16 час.
Ольга Ушакова
Да уж! Пылесборники хорошие! И квартирища огромная!!!! А вот как разместить в однушке всее НЕОХОДИМОЕ? А то тут по присказке : из курочки и дурочка суп сварит! То есть при огромных жилых площадях и минимуме проживающих и наличие прислуги, которая постоянно бы пылесосила, протирала, увлажняла и поочее можно такие картинки давать. Или жить как в гостинице : что носишь, то вешаешь в шкаф  и больше ничего нет. Кухню тоже метром 25- 50надо под эти придумки! Вообщем это картинки!
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14 час.
Anatoliy Fomin
неРУСЬ, сразу видно....одно барахло...
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13 час.

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