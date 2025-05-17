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Врач назвала 5 тревожных сигналов, которые могут предвещать деменцию

Врач назвала 5 тревожных сигналов, которые могут предвещать деменцию

Наличие одного или нескольких из этих симптомов – повод для обращения к врачу.Врач-эндокринолог Зухра Павлова перечислила восемь признаков, на которые следует обратить особое внимание, так как они могут быть предвестниками развития деменции.

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