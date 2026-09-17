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Царьград

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В Краснодаре топливо продают 85 АЗС, 21 заправка не работает

В Краснодаре топливо продают 85 АЗС, 21 заправка не работает

В Краснодаре утром 17 сентября топливо реализуют 85 автозаправочных станций. Их количество не изменилось по сравнению с предыдущим днём.

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