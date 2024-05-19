Северный морской путь становится шелковым Россия и Китай заинтересованы в сохранении Арктики в качестве территории мира, стабильности и низкой военно-политической напряженности, а также развитии в этом регионе конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества.
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