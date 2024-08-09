Врач Быкова: стринги могут вызвать травмирование слизистой и воспаление

В летнее время риск появления дискомфорта в интимной зоне возрастает, поскольку повышенная работа сальных и потовых желез являются благоприятной средой для развития инфекций и других патологических процессов.
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