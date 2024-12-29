Получите 2025 рублей за новогодние праздники: совет доцента Финансового университета

Доцент Финансового университета Игорь Балынин рассказал, как заработать 2025 рублей за 11 дней на новогодних праздниках, разместив 320 тысяч рублей на накопительном счете с ежедневным начислением процентов.
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