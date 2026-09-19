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Zero Hedge

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Texas Daycare Faces Lawsuit For Running "Toddler Fight Club"

Texas Daycare Faces Lawsuit For Running "Toddler Fight Club"

Texas Daycare Faces Lawsuit For Running "Toddler Fight Club" Forget about Somali daycare fraud for a moment - have you heard about toddler fight club?  A daycare in Fort Worth, TX is facing investigations and litigation after evidence showed staff abusing young children and forcing them to fight each other.

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