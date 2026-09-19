Texas Daycare Faces Lawsuit For Running "Toddler Fight Club" Forget about Somali daycare fraud for a moment - have you heard about toddler fight club? A daycare in Fort Worth, TX is facing investigations and litigation after evidence showed staff abusing young children and forcing them to fight each other.
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