О плюсах и минусах самостоятельного управления многоквартирным домом узнали уссурийцы

В пятницу, 24 ноября, за парты средней школы № 30 Уссурийска сели активисты ТОС "5-6 км". На базе образовательного учреждения прошел обучающий семинар "Школа управдома" (0+), где горожанам рассказали о последних изменениях в сфере управления многоквартирным домом, о правилах использования общедомового имущества провайдерами и рекламными агентствами и о возможностях, которые дает участие в краевой программе "Твой проект", сообщает ИА UssurMedia.