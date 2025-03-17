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Чемпионат России по футзалу. 20-й тур. «ИрАэро» сыграет с «Норильским никелем», «Газпром-Югра» встретится с ЛКС и другие матчи

Чемпионат России по футзалу БЕТСИТИ Суперлига 20-й тур Первые матчи  18 марта ИрАэро – Норильский никель – 15.

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