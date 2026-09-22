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Царьград

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В Ростове продают участок с самостроем за 6,28 млн рублей

В Ростове продают участок с самостроем за 6,28 млн рублей

В Ростове на улице Лазаревской, 32 продают с торгов участок площадью 439 квадратных метров с самовольной постройкой, которую новый владелец должен будет снести в течение года.

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