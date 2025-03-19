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Китай

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Президент РФ согласился на идею взаимного отказа России и Украины на 30 дней от ударов по энергетике

Москва, 18 марта /Синьхуа/ -- Президент РФ Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по объектам энергетики и дал соответствующую команду российским военным.

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