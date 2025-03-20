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Царьград

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Эрдоган намерен позвонить Путину из бунтующего Стамбула: Вопрос касается Украины – Hürriyet

Эрдоган намерен позвонить Путину из бунтующего Стамбула: Вопрос касается Украины – Hürriyet

В Турции назревает госпереворот, и теперь выясняется, что Эрдоган намерен позвонить Путину из бунтующего Стамбула.

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Комментарии
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Андрей
Чего он беспокоится за Окраину России - пусть лучше думает как бы ему не устроили майдан по типу окраинского
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20 час.
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