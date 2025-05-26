«Моральное поражение»: как Цусимское сражение повлияло на исход Русско-японской войны

120 лет назад началось Цусимское сражение между российской эскадрой и японским флотом. Российские корабли под командованием вице-адмирала Зиновия Рожественского завершали переход с Балтики на Дальний Восток, чтобы усилить военно-морские позиции страны на Тихом океане.