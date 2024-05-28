Власти Хабаровского края продолжают плодотворное сотрудничество с Федеральным министерством юстиции

Власти Хабаровского края продолжают укреплять партнерские отношения с федеральными ведомствами. Врио губернатора региона Дмитрий Демешин встретился с министром юстиции Российской Федерации Константином Чуйченко.
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