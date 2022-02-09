Ситуация в отношениях РФ и ЕС слишком экзальтированна – Чижов

Ситуация в отношениях России и Евросоюза слишком сильно экзальтированна, на нее влияет громкий хор тех, кто видит "российскую агрессию" там, где ее нет, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.