ВСУ бросили в бой седых офицеров и безусых курсантов, Украина сидит без связи и насосов: сводка СВО 15 июля 2026

Минувшей ночью и утром 15 июля русская армия нанесла массированный удар беспилотниками по энергетической инфраструктуре противника, оставив без устойчивого электроснабжения целые районы в Запорожской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
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