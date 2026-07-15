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Царьград

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ВСУ бросили в бой седых офицеров и безусых курсантов, Украина сидит без связи и насосов: сводка СВО 15 июля 2026

ВСУ бросили в бой седых офицеров и безусых курсантов, Украина сидит без связи и насосов: сводка СВО 15 июля 2026

Минувшей ночью и утром 15 июля русская армия нанесла массированный удар беспилотниками по энергетической инфраструктуре противника, оставив без устойчивого электроснабжения целые районы в Запорожской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

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