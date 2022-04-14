В Ленобласти утонул любитель подледной рыбалки

В Выборгском районе Ленобласти на подледную рыбалку в середине апреля решил выйти рыбак. Под лучами солнца лед начал таять, мужчина провалился в воду Большого Кирилловского озера и выбраться не смог, сообщили корреспонденту «Росбалта» в пресс-службе МЧС России по региону.
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