В Ленобласти утонул любитель подледной рыбалки

В Выборгском районе Ленобласти на подледную рыбалку в середине апреля решил выйти рыбак. Под лучами солнца лед начал таять, мужчина провалился в воду Большого Кирилловского озера и выбраться не смог, сообщили корреспонденту «Росбалта» в пресс-службе МЧС России по региону.