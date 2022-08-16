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Россия играет важную роль в развитии стран Африки, заявили в Минобороны ЮАР

Россия играет важную роль в развитии стран Африки, заявили в Минобороны ЮАР

КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Сотрудничество России со странами Африки позволит снизить уровень бедности на континенте и способствовать его развитию, заявила РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе.

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