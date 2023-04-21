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Fox News: Блинкен устроил вопиющий обман американского народа в отношении Хантера Байдена

Fox News: Блинкен устроил вопиющий обман американского народа в отношении Хантера Байдена

Американский госсекретарь Энтони Блинкен организовал самую вопиющую кампанию дезинформации населения США по делу о ноутбуке сына главы Белого дома Джо Байдена Хантера.

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